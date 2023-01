Bei Schwächeren wird gekürzt

Der Lehrermangel spitzt sich zu und so wie momentan vonseiten der Bildungsdirektion gehandelt wird, merkt man die Hilflosigkeit ganz deutlich. Ab Jänner entfallen an der Sonderschule Köstendorf die Sprachheilstunden, weil die Lehrerin in einer Volksschule eine Klasse übernehmen muss. Wir verstehen, dass man eine Klasse besetzen muss. Trotzdem stimmt es uns traurig, dass wieder bei denen gekürzt wird, die es eh schon schwer haben. Denn sie brauchen eine besondere Förderung und genau diese wird ihnen nun ein Stück weit entzogen.

Wir hoffen inständig, dass dieser Umstand keine Dauerlösung bleibt und wir unsere Stunden für den Sprachheilunterricht wieder zurückbekommen, sobald die Klasse in der Volksschule neu besetzt werden kann.

Elternverein der Sonderschule Köstendorf, (Kontakt: Martina Schmidt), 5203 Köstendorf