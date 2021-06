Bei Straßennamen sachlich bleiben

Die Diskussion über Straßennamen für Personen mit NS-Vergangenheit nimmt groteske Züge an. Jeder Mensch, der zwischen 1938 und 1945 einen Job hatte, war "mit dem NS-Regime" verknüpft, viele fielen diesem verbrecherischen Regime zum Opfer. Jeder, der nicht darin umgekommen ist, wird verdächtigt. Das ist doch Unsinn. Über die Verdienste von Landeshauptmann DDDr. Lechner will ich gar nicht sprechen. Wie der in diese Liste kommt, ist mir unerklärlich. Dipl.-Ing. Ferdinand Porsche hat bereits 1898 den Radnabenmotor patentieren lassen, also 40 Jahre vor dem mörderischen Hitler-Wahnsinn. Damals hatte Porsche sicher noch nichts von Hitler gewusst!

Auch wenn Wolfsburg selbst ein dunkles Kapitel der Geschichte ist, kann das nicht an der Person Porsche allein festgemacht werden. Dann müssten heute die Automarken VW und Porsche wegen Wiederbetätigung verboten werden und dürften gar nicht verkauft werden. Da sieht man schon, in welche unsinnige Richtung die Diskussion um Straßennamen geht. Ferdinand Porsche ist heute weltberühmt, nicht wegen der Hitlerei, sondern weil er ein genialer Konstrukteur war! Dasselbe gilt bei Herbert von Karajan, der wegen seiner künstlerischen Leistungen ebenfalls weltberühmt ist und nicht wegen eines blöden Parteibuchs. Warum wird der Verkauf von Karajan-Schallplatten und DVDs nicht ebenfalls wegen Wiederbetätigung verboten? Man muss schon unterscheiden, ob jemand wegen seiner herausragenden beruflichen Verdienste gewürdigt wird, oder weil er Menschen ins KZ geschickt hat. Das ist ein Riesenunterschied. Da ist wirklich Sachlichkeit und Fingerspitzengefühl in Sachen Straßennamen gefragt. In Karlsruhe-Aue gibt es übrigens eine Ostmarkstraße nebst Stadtbahnstation. Da sollte sich jemand aus Österreich melden und das ändern. Das würde Sinn machen.



Richard Fuchs, 5020 Salzburg