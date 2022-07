Bei uns sollte man auf Solarenergie setzen

Ein klares Bekenntnis zu erneuerbaren Energie und zur Energieautarkie!

Ich weiß aber nicht, ob allen Befürworten von Windenergie in gebirgigen

Bundesländern bewusst ist, was sie da befürworten?

Ein Windrad, inkl. Rotor hat eine Höhe von 170 bis 240 Metern, das ist

Fast 10x so hoch wie ein Hochspannungsmast und hat die 50 bis

100 fache Masse wie dieser. Allein für den Sockel benötigt man 7 Tonnen Beton.

Im Inneren der Masten ist ein Lift, um an die Rotoren heranzukommen.

Da bekanntlicherweise Wind (falls überhaupt) in den Bergen nur ganz oben

ausreichend weht, heißt das, dass diese Massen da hinaufgebracht werden müssen.

Das geht nicht mehr mittels Hubschrauber. Für diese Massen benötigt man

Überbreite Straßen bis ganz hinauf. Diese bleiben auch (!) für Erhaltungs-

und Servicearbeiten.

Wenn schon Windenergie, warum beteiligt man sich nicht an Windparks

an der Nordsee? Dort geht jahrein, jahraus, Tag und Nacht eine steife Brise.

Ich weiß wovon ich spreche, ich habe einige Jahre im Norden Deutschlands

gelebt.

Bei uns sollte man weiterhin auf Wasserkraft und Solarenergie setzen.

Solar vor allem entlang von Bahn- und Autobahnstrecken.

Karl Popp, 5101 Bergheim