Beim Parken wurde niemand gefährdet

Eine Firmung ist ein wichtiges Ereignis im Leben eines Katholiken. Natürlich sind da neben Paten und Familie auch Freunde und Bekannte zum Gottesdienst eingeladen.

So geschehen auch bei der Firmung in der Pfarre Gneis am 18. Juni 2023. Ausreichend Parkplätze? Fehlanzeige für die Menge an Teilnehmern an der Firmung. So blieb für geschätzt 20 Autos nur der Straßenrand stadteinwärts entlang der Berchtesgadner Straße, um pünktlich in der Kirche zu sein.

Diese Fahrzeuge haben auch den Radfahrstreifen (teilweise) verparkt und wurden nun mit einer Strafe in Höhe von 36 Euro "beglückt".

Mir ist schon klar, dass es formal ein strafbares Verhalten all dieser Fahrzeuglenker war, aber etwas Augenmaß täte auch den Verantwortlichen des Strafamts beim Magistrat Salzburg gut, zumal durch das Parken am ganz rechten Rand niemand gefährdet wurde und derartige "Anstürme" in Kirchen ja nur noch selten vorkommen!

Zumindest war es für die Stadt Salzburg ein gutes Geschäft für diese circa zwei Stunden Parkdauer an jenem Sonntagvormittag!



Karl Huber, 5321 Koppl