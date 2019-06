Beim Thema Residenzplatz kann man nicht entspannt bleiben.

Der Aufforderung von Hermann Fröschl beim Thema Residenzplatz "entspannt" zu bleiben, können wir nur teilweise folgen. Wir waren gestern in der Altstadt und haben uns dieses Desaster mal genau angeschaut. Zuerst vor dem Gewitter, in trockenem Zustand. Es fiel auf, dass die meisten Menschen auf den gepflasterten Teilen, also am Rand des Platzes verweilten, denn immer wieder wurde von Windböen Staub auf dem geschotterten Areal aufgewirbelt. Lediglich kleine Gruppen von Touristen umrundeten mit gezücktem Smartphone den wunderschönen Brunnen. Wie oder warum Spitzwegerich-Samen als Bindemittel diesen Staub verhindern soll, bleibt ein Rätsel. Zweiter Besuch dann nach dem Gewitter. Nun gab es zwar keinen Staub mehr, dafür vielfach kleine Pfützen mit angeschwemmten losen Steinchen drinnen. Da hat der Spitzwegerich, oder was auch immer, gänzlich versagt. Und besonders hässlich: unzählige Zigarettenstummel, die vom Regenwasser hübsch verteilt am Platz zu finden waren. Nun gut, das ist "menschgemacht", aber wer den Platz aufmerksam absucht, findet nirgends Behältnisse, wo der "Tschick" und sonstiger Müll entsorgt werden kann. Aus gutem Grund stellt sich nun die Frage, wie eigentlich dieser Platz gereinigt wird? Maschinell, inklusive Entfernung des kostbaren Kieses? Oder händisch? Und wer macht das, was kostet das wiederum? Bei fünf ausgegebenen Millionen Euro für diese stümperhafte und äußerst unschöne Neugestaltung hat man sich da herzlich wenig überlegt. Und aus diesem Grund kann man beim Thema Residenzplatz nicht entspannt bleiben.

Mit entstaubten Grüßen aus Anthering





Harald und Ursula Fuchs, 5102 Anthering