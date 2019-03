Ganz neutral gesehen: Es wird noch länger dauern, aber wir können es erwarten, dass nur eine bestimmte Menge an öffentlichen Bussen, Taxis, Anrainerzubringern usw. in die Stadt fahren darf. Es gibt Städte, die komplett autofrei sind. In einer Zeit, in der Blumenwiesen gewünscht sind und nicht verbaute und zugepflasterte Flächen, für ein lebenswertes Salzburg, ob Stadt oder Land.

Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen