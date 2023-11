Beiträge zur Progromnacht 1938

Jahr für Jahr taucht pünktlich wie die Uhr eine Serie von Beiträgen zum 9/11/1938 in den Medien auf - ich war heuer 80 Jahre alt, war damals noch gar nicht geboren und meine Eltern gingen in die Abschlussklassen ihrer Beruf ausbildenden Schulen. Warum werde ich nicht über das schreckliche Ende des 2. Weltkriegs und den mühsamen Wiederaufbau Österreichs mit Tausenden Volksdeutschen/Vertriebenen ohne Staatsbürgerschaft, über die 15 allierten Bombenteppiche im Frühjahr 1945 mit der Zerstörung des Kaiviertels etc. in Salzburg Informiert?

Mein Abendgebet lautet noch immer: "Danke für die Schlitzohren in den diversen Parlamentsparteien, die sich auch nicht mochten, aber überzeugt davon waren, dass sie für den Wiederaufbau in einem Land mit 4 Besatzungszonen bzw. allierten Oberkommandierenden, die ihren Dienstherrn verpflichtet waren, zusammenstehen mussten".

Und die "Vertriebenen", die für die Bildung ihrer Kinder ein 3-faches Schulgeld zahlen mussten, die als Familien in aufgelassenen Klassenzimmern hinter Spindwänden lebten, deren Diplome und Berufsabschlüsse nur schleppend nostrifiziert wurden. Einen Viktor Matecka, KPÖ-Stadtrat in Wien, der den Absolventinnen der Lehrerbildungsanstalten, die ungefragt beim BDM sein und nach der Matura für die Entnazifizierung einreichen mussten, damit sie arbeiten durften, während in den Schulen die Lehrer für die Grundschulklassen zum Schulbeginn abgingen, half.

Über das Abrüsten der Wehrmachtssoldaten in amerikanischer Kriegsgefangenschaft beim "Laschenski", die man als "Kriegsverbrecher" beschimpfte - und deren Enkel, wenn das heutige Bundesheer Personal sucht, lieber Zivis werden, weil das kommoter, man nicht kaserniert ist, sondern im Hotel Mama weiterhin leben, den Sold voll auf die Hand bekommt und abends mit den Freunden ausgehen kann. Vielleicht finden Sie auch für diese Facette der Nachkriegszeit Uni-Absolventen, die in diese Richtung forschen ohne als . . . beschimpft zu werden. Mit freundlichen Grüssen zur Subventionierung (150,- Euro aus Steuergeld) der Exkursionen von Schulklassen ins KZ- Mauthausen.

Mag. Christine Ulrich, 5020 Salzburg