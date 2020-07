"Kein Volk der Erde hat nach seinem politischen Ableben mit einer solchen Zähigkeit, ja völligen Unumbringbarkeit fortgedauert, wie der Jude … Besteht in zahlloser Menge und mit unberechenbarem Einfluss auf die Geschicke der Völker … In alle Welt zerstreut, schlingt er sich … ein Riesenbandwurm, um die Ernährungsorgane eines jeden kultivierten Staatskörpers … der Jude sieht zu, zufrieden, dass er heute oder morgen … seinen Bandwurmrüssel … an die offene Wunde … anlegen kann und - saugen." So weit ein paar wenige Auszüge aus einem Essay, das der Dichter der oberösterreichischen Landeshymne Franz Stelzhamer in seinem Werk "Das bunte Buch" veröffentlicht hat. Auch wenn antisemitische Stereotype zu dieser Zeit oftmals anzutreffen waren, den Juden als Schädling, als Parasiten ganz eliminieren zu wollen, in dieser Radikalität war er ein Vorreiter. War doch auch für seinen engeren Landsmann Hitler der Jude "immer nur Parasit im Körper anderer Völker". Der rhetorischen Vorbereitung folgte bekanntlich ein historisch singulärer Genozid.

Nach dem Tod des langjährigen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Marko Feingold, ist eine Debatte darüber entstanden, ob nicht eine Straße nach dem Salzburger Ehrenbürger (um)benannt werden sollte (SN vom 8. Juli). Die Stelzhamerstraße, in unmittelbarer Nähe zur Synagoge, würde sich anbieten. Ich denke, dass es bei der politischen Konstellation im Gemeinderat nicht dazu kommen wird.

Bei der Stelzhamergasse im 3. Wiener Bezirk weist eine Zusatztafel darauf hin, dass "viele seiner Texte von antisemitischen Stereotypen geprägt sind". Wenigstens auf diesen Minimalkompromiss müsste eine Einigung erzielbar sein. Dass es noch Dutzende nationalsozialistisch belastete Straßennamen in Salzburg gibt (darunter Hitlers Lieblingsbildhauer Josef Thorak), ist leider immer noch wenig beachtete Realität. Bleibt zu hoffen, dass für Marko Feingold eine würdige Lösung gefunden wird.



Erhard Sandner, 5081 Anif