Bemerkenswerter Standpunkt

SN-Redakteur Thomas Auinger hat in seinem samstägigen Standpunkt (18. Jänner 2020) zu den Protesten gegen die 380-kV-Leitung vieles richtig dargelegt. Vor allem, dass diese Leitung unbedingt notwendig ist. Laut einem Bericht des ORF bereiten sich derzeit auch mehrere Tennengauer Gemeinden, darunter Adnet, intensiv auf einen möglichen totalen Stromausfall vor. Bemerkenswert ist, dass gerade die vehemente Leitungsgegner-Gemeinde Adnet die Blackout-Vorsorge sehr ernst nimmt und sogar in einem Gemeindebrief die Bürger auf dramatische Weise auf die Gefahr hinweist.

Nur mit einem funktionierenden europäischen Netzverbund kann etwa bei Ausfällen von größeren Kraftwerken oder Leitungssystemen ein Blackout abgemildert und gemeinsam rasch wieder kompensiert werden. Je mehr stark schwankende Erzeugung im Netz vorhanden ist, wie zum Beispiel Windkraft oder Photovoltaik, umso wichtiger ist diese Ausgleichsfunktion des überregionalen Hochspannungsnetzes.

Behauptungen, die Leitung diene nur dem Stromtransit, werden nicht wahrer, wenn man sie auch noch so oft wiederholt. Ja, sie dient auch dem Stromaustausch, aber diesen Austausch benötigen wir, um von der Kernenergie und den fossilen Energieträgern wegzukommen und den alternativen Stromgewinnungsanlagen eine Zukunft zu geben.





Helmut Tamerl