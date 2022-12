Benefit eines sinkenden Ölpreises

Wenn es - wodurch immer - zu einem abgesunkenen Ölpreis kommt, gibt es neben den diskutierten Auswirkungen noch einen anderen, viel wichtigeren, ökologischen Aspekt: Bei niedriger werdenden Ölpreisen überlegen sich die großen Ölkonzerne, ob sie die enorm kostenintensiven Bohrungen in unzugänglichen, problematischen Gebieten wie Arktis, Antarktis, Tiefsee usw. noch durchführen sollen, da sich dann der große Aufwand ja nicht mehr lohnt und keine Gewinne mehr zu erzielen sind.

Und so werden diese vulnerablen Gebiete der Erde in Ruhe gelassen werden und können sich zum Wohle des Planeten erholen.





Univ.Prof.Dr.Wolfram Haider, 1070 Wien