Benko - Wer zahlt die Rechnung?

Benkos schwindelerregender Aufstieg und nunmehriger tiefer Fall beruhen auf einem Systemversagen. An mindestens drei Stellen der Entwicklung hätten die Kontrollorgane der Unternehmensgruppe beherzt in Grundsatzentscheidungen eingreifen müssen, um Fehlentwicklungen zu verhindern.

Der erste und grundsätzliche Fehler war, davon auszugehen, dass die Zinsen ewig auf einem historisch niedrigen Niveau bleiben werden, und die gesamte Investitionstätigkeit auf dieser völlig unrealistischen Einschätzung aufzubauen. Da war es absehbar, dass es in einer Phase steigender Zinsen zu Liquiditätsproblemen kommen würde.

Der zweite gravierende Fehler war der Einstieg in das operative Geschäft bei den deutschen Kaufhausketten Karstadt und Kaufhof, dem dann Einstiege in andere Branchen folgten. Hier war davon auszugehen, dass im Konzern nicht das nötige Know-how vorhanden war, um Handelskonzerne zu sanieren, an denen sich schon echte Handelsexperten die Zähne ausgebissen hatten. In der Folge wurde dann sehr viel Geld - davon viel Steuergeld - verbrannt.

Der dritte Punkt war der Einstieg beim Chrysler Building in Manhattan, der nur mit einem Allmachtsanspruch Benkos zu erklären ist, der sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Der amerikanische Markt hat Regeln, für welche Benko ebenfalls nicht die ausreichende Expertise hat.

Somit stellt sich jetzt die Frage, wer die Rechnung nun bezahlt. Die Investoren werden sich selbst zu helfen wissen. Es geht aber auch um die Frage, wer die volkswirtschaftlichen Schäden - zumindest teilweise - abdecken wird. Neben Benko selbst, zu dessen Vermögen zu gelangen eine juristische Herausforderung sein wird, sind das die oben genannten Kontrollorgane. Diese arbeiten ja nicht nur für "Gottes Lohn", sondern kassieren für ihre Verantwortung beachtliche Vergütungen. Schließlich ist auch die Politik anzusprechen, die allzu leichtfertig mit millionenschweren Unterstützungen zur Hand war, ohne damit Arbeitsplätze nachhaltig sichern zu können. Wichtig ist es, jetzt Zeichen zu setzen, damit eine ähnliche Vergeudung von öffentlichem Vermögen in Zukunft vermieden wird.





Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal