"Benzinfrei-Tage" - ein Geheimnis?

Als Verkehrsunternehmen sollte man sich die Chance, durch Gratis-Schnupperangebote Menschen auf sich aufmerksam zu machen, neue Kunden zu gewinnen und treue zu belohnen, nicht entgehen lassen. So sehe ich das zumindest. So waren wohl auch die "Benzinfrei-Tage" von 22. 9. bis 24. 9. 2023 gemeint. Nur: Eine Information für den spontanen Öffi-Nutzer gibt es weder an der Haltestelle noch im Obus.

Oder muss man den kleingeschriebenen Hinweis "Benzinfrei-Tage" als Aufforderung, das öffentliche Verkehrsmittel unentgeltlich zu nutzen, verstehen können?

So werden unverdrossen Tickets entwertet oder über Internet vorgebucht ... von mir zum Beispiel. Schade. Liebe Verkehrsbetriebe, bitte wiederholt diese Aktionen unbedingt! Aber so, dass auch Nicht-Insider sie nützen können!



Viktoria Grömer, 5201 Seekirchen