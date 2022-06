Bequemlichkeit überwinden

Danke für den informativen Beitragsblock "Couchathleten" (SN v. 4. 6.) zur Gesundheit der Österreicher. Ein Thema, das eher an Aktualität gewinnt, denn die Fitness und das Fitbleiben werden nicht unbedingt verstärkt. Der ungesunde Lebensstil ist weitverbreitet bzw. breitet sich weiter aus, einmal durch fehlende Bewegung, dann auch durch die nicht optimale Ernährung und durch sehr viel oder lange sitzende Arbeitsweisen am Computer. Des Weiteren haben Prävention und Früherkennung leider einen viel zu niedrigen Stellenwert. Es gibt sehr viele Menschen, die sehr lange am Bildschirm sitzen, das lange Sitzen müsste verkürzt und die Bewegungsfreude unbedingt animiert werden, immer wieder. Viel zu viele junge Menschen sind schon sehr dick, wie immer wieder zu lesen und auch zu sehen ist.

Viele "machen" ja intensiv Sport, allerdings nur als passive Sportkonsumenten am Fernseher. Weniger langes Sitzen, mehr Bewegung, weniger Fertig- oder Halbfertigprodukte essen, auch die Essensmengen da und dort reduzieren, das alles ließe sich einüben und üben und damit wäre für den Einzelnen an Lebensqualität und für das Gesundheitssystem insgesamt enorm viel gewonnen. Hin zu mehr Vorsorgedenken, damit würde die teure Reparaturmedizin weniger werden. Bürger und Gesellschaft sollten sich dieses Themas viel mehr annehmen und es nicht länger wegdrücken. Sicher, die Überwindung der Schwerkraft der Bequemlichkeit ist nicht leicht, aber lohnend!







Karl Brunner, 9020 Klagenfurt