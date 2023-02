Beratungsarbeit und Schulqualität

Beratungslehrer/-innen sind seit 1981 im Bundesland Salzburg eingesetzt, um Schüler/-innen bei besonderen erzieherischen und emotionalen Herausforderungen zu unterstützen, denn eine stabile psychische Verfassung ist die Basis von Lernen und Entwicklung. Dafür werden diese aus dem Unterricht herausgenommen und mit ihnen in Einzelarbeit oder in Gruppen gearbeitet.

Als erste Ansprechpersonen an Schulen sind Beratungslehrer/-innen schnell und unkompliziert zur Stelle und arbeiten zusammen mit Lehrkräften, Eltern und Institutionen an Lösungen zum Wohl der Schüler/-innen. Beratungslehrer/-innen haben eine fundierte pädagogische Ausbildung inklusive Fachwissen durch Spezialausbildungen und kommen aus dem System Schule. Die Sorge besteht, dass Beratungslehrer/-innen in Zukunft vermehrt als Klassenlehrer/-innen eingesetzt werden und nicht mehr als Unterstützung für die Schüler/-innen zur Verfügung stehen werden.



Jutta Schneider, 5301 Eugendorf