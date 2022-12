Wir sollten doch annehmen dürfen, dass die Spitzenfunktionäre in den Betrieben und somit auch bei der Salzburg AG ausreichende Qualifikation für ihr jeweiliges Amt haben. Wenn aber diese hoch qualifizierten Personen Berater benötigen, dann stimmt bei der Bestellung etwas nicht: Sind sie unfähig, überfordert oder gehen sie einfach großzügig mit dem Geld der Kunden um? Was auch immer zutrifft, eine rasche Lösung muss her!



Manfred Schweizer, 2361 Laxenburg