Berechnung des Flächenbedarfes zur Einhaltung der Sicherheitsabstände

Sie haben an zwei aufeinander folgenden Tagen (Sa., 9.5. und Mo., 11.5.) zwei Lesern die Möglichkeit gegeben, sich zu o.a. Berechnung zu äußern.

Leider verwechseln offenbar beide Herren den Abstand zwischen zwei Personen mit dem - ich nenne es einmal so - eigenen Schutzraum.

Beide bilden um Person 1 eine Schutzzone (Herr Dr. Brandstätter mit 1 Meter Radius (Geschäft), Herr Weisleitner mit 2 Meter Radius (Kirche) und berechnen so den eigenen Flächenbedarf.

Was beide Herren übersehen: Person 2 darf nun direkt an der Schutzzone von Person 1 stehen und hält so den geforderten Mindestabstand ein. Ihre eigene Schutzzone darf sich also mit der Schutzzone von Person 1 überschneiden.

Die beiden Flächenbedarfe dürfen daher nicht addiert werden.

Alexander Witzany, 4490 St. Florian