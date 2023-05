Berechtigte Proteste zum Großprojekt in St. Margarethen

Großprojekt Sonnental Resort im Lungau, Spatenstich Sommer 2016, war geplant. 175 voll ausgestattete Appartements und 30 Chalets, insgesamt 675 Betten, zwei Restaurants und umfangreiche Freizeiteinrichtungen werden in Zukunft Sommer wie Winter aktiven Genießern im Sonnental Resort Lungau zur Verfügung stehen, wurde berichtet und dazu gab die Gemeinde ihre Zustimmung; allerdings für rd. 500 Betten. Auf einmal spricht man von 499 Betten, eine befremdliche Zahl, wenn man weiß, dass ab dem 500. Bett eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist.

Ob ein Projekt 499 Betten hat oder nach dem Motto "derfs ein bisserl mehr sein" bis auf 1000 wächst, sei dahingestellt. Skepsis in der Bevölkerung wird laut und die Proteste sind mehr als berechtigt. Zahlen lt. Statistik Austria zeigen, dass einer Bevölkerungszahl von 710 Personen (1. 1. 2022) eine beinahe gleiche Zahl an Touristenbetten gegenüber stünden. Ist das zumutbar? Im Tourismusjahr 2020/21 hatte die Gemeinde im Sommer eine Bettenauslastung von 25%, das heißt, dass die derzeit vorhandenen Betten nur zu einem Viertel belegt waren. Macht das nicht nachdenklich? Ob Sonnental Resort, Amici, Biosphärenpark oder ein sonstiger Name, es ist einfach zu viel.

Der Lungau, umgeben von fast unberührter Natur, verspricht beste Bedingungen für einen erholsamen Urlaub. Würzig aromatische Höhenluft, Almlandschaften, eine bunte Fülle an Pflanzen und Kräutern usw. So wird geworben. Ist es damit bald vorbei? Erreicht die "Gierflation" durch einen ausländischen Investor auch dieses Paradies?

Zählt ein Tourist mehr als der Einheimische? Selbst Politiker sagen, dass am Ende des Tages Einheimische das Sagen haben sollten? Nur bla, bla? Ganz zu schweigen, was ist mit der vielzitierten und strapazierten Umwelt? Informieren Sie sich über Chalet-Scheußlichkeiten. Machen Sie einen Ausflug in den Pinzgau inkl. Paß Thurn. Überzeugen Sie sich selbst. Wenn Sie dann noch Lust auf mehr - auf derartige Großprojekte haben - ist Ihnen nicht mehr zu helfen.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf