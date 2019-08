Bergheims Pfarrer muss gehen

Der Bericht der SN vom 31. 7. wird die Pfarrgemeinde Bergheim nicht so schnell zur Ruhe kommen lassen. Pfr. Christoph Gmachl-Aher muss gehen. Warum?

Man hat versucht, ihn abzusetzen. Dafür hätte er sich etwas zuschulden kommen lassen müssen. Generalvikar Rasser sprach nie konkrete Vorwürfe aus. Weil es nichts gibt?

Dann der Druck auf Pfr. Gmachl-Aher, Bergheim zu verlassen: Überforderung, Unfähigkeit, psychische Probleme wurden ihm nachgesagt. Warum?Absetzen gelang nicht. Wohl auch deshalb, weil ein starker Rückhalt von der Pfarrgemeinde zu spüren war. Doch plötzlich wird Pfr. Gmachl-Aher versetzt und im Versetzungsschreiben gelobt: Er habe die Pfarre erfolgreich geleitet. Woher der plötzliche Sinneswandel? Diese Fragen machen nicht nur mich, sondern viele Bergheimer fassungslos. Es scheint, der Pfarrer wird für irgendwas als Spielball benutzt. So geht man nicht mit Mitmenschen um, und schon gar nicht in der Kirche. Uns wird vorgepredigt: Nächstenliebe, Versöhnung - wie sollen wir da so eine Vorgangsweise verstehen? Es ist höchste Zeit, dass die Zuständigen endlich ehrliche Aufklärung geben.

Katharina Eder, 5101 Bergheim