Ich bedanke mich bei Frau Mag. Susanne Kraft für den Leserbrief. Auch ich habe mich sehr über den Artikel vom 13. 12. 2022 gewundert, in dem völlig kritiklos über die Weihnachtsbeleuchtungen in Gärten berichtet wird. Gerade in diesen Tagen wären Demut und Zurückhaltung mehr als angebracht. Muss so protzig gezeigt werden, dass es nicht aufs Geld ankommt? Aber über die Preise jammern und alle Hilfsgelder und Förderungen als selbstverständlich annehmen . . .







Monika Schneider, 1190 Wien