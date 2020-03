Selbstverständlich habe ich nichts gegen die Menschen, die da heißen Auersperg oder Habsburg. Aber wenn man Klage darüber führt, dass in Österreich der Adel abgeschafft worden ist, so würde ich auch gerne einmal eine Berichterstattung lesen über die Auswirkungen des Adels und die damit verbundene Ungleichstellung der Menschen in der Monarchie. Einfach ganz unaufgeregt und sachlich.

Ariane Heiduschka, 2380 Perchtoldsdorf