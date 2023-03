Berndorfer Modell: Der Prophet im eigenen Land

"Weg mit der Ideologie aus der Kinderbetreuung" - so übertitelt Fr. Pabinger ihren Leitartikel (SN, 22. 3.) und stellt dann die Frage "warum nicht auch einen Zuschuss für die Betreuung von Kleinkindern zu Hause". Dr. Josef Guggenberger, war Bürgermeister von Berndorf in der Zeit von 1999 bis 2019 der kleinen finanzschwachen Flachgauer Gemeinde, wobei für ihn die Betreuung der Kleinsten im Familienverband eine kommunalpolitische vorrangige Wertordnung hatte und aus dieser Überlegung hat er in prophetischer Überlegung das "Berndorfer Modell" entwickelt um einer Familienpolitik entgegenzusteuern, die ausschließlich von den Profitgesichtspunkten von Konzernen und der Finanzwirtschaft gefordert wird.

Die diversen öffentlichen Einrichtungen sind schon in Ordnung, nur es kann nicht sein, dass zumindest die Kinder in den ersten drei Jahren, schon der Nestwärme beraubt werden. Was uns aber auch in dieser ganzen Entwicklung teilweise verloren gegangen ist, ist ein gut funktionierender Familienverband, in dem die tragende Säule die gegenseitige Unterstützung ist.

Hätte man schon früher dem Berndorfer Modell mehr Augenmerk zugewandt, wären wir sicher einer guten Lösung näher gekommen. Leider wurde dem Prophet im eigenen Land, wenig geglaubt, um so schöner ist es, dass man das Berndorfer Modell als gangbare Lösungsvariante einbezieht.





Helmut Auer, 5071 Wals