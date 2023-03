Berndorfer Modell ist nachahmenswert

Das Berndorfer Modell finde ich unbedingt nachahmenswert und danke für den Artikel ("Weg mit der Ideologie aus der Kinderbetreuung", SN, 22. 3.). Mein Mann und ich haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir unsere Kinder in diesen vulnerablen Jahren selbst zuhause aufziehen, was bis heute finanziell sehr anspruchsvoll ist.

Toll, wenn hier mehr Gleichberechtigung durch eine finanzielle Unterstützung der wertvollen familiären Erziehungsarbeit in Aussicht steht. Als Pädagogin sah ich oft die Herausforderung der Eltern, Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut zu bringen und darunter litten vor allem die meist noch sehr kleinen Kinder.

Vor allem seit ich selbst Mutter bin, merke ich, wie wichtig Bindung und Stabilität für die Kinder in den ersten Jahren ist. Das kann keine noch so hochwertige außerfamiliäre Betreuung bieten.

Und es bedrückt mich dann umso mehr, wenn Freundinnen von mir (vor allem die Alleinerziehenden) aus finanziellen Gründen schon sehr früh wieder arbeiten gehen müssen, obwohl es ihnen das Herz zerreißt, ihre kleinen Kinder abgeben zu müssen.

Ich wünsche mir daher, dass das Berndorfer Modell österreichweit Umsetzung findet, denn das wäre echte Gleichberechtigung und eine große Hilfe für Familien.







Michal Nöstlehner, Kindergarten- und Hortpädagogin, derzeit Vollzeit-Mama von drei Kindern (sechs, vier und eins), 3331 Kematen an der Ybbs