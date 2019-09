Berührendes Konzert

Meine Frau und ich hatten am 31. August das Glück des Besuches der Matineeveranstaltung im Großen Festspielhaus. Unter der Leitung von Bernard Haitink wurde uns ein fulminantes Konzert dargeboten. Die wunderbare Interpretation des 4. Klavierkonzertes von Beethoven durch Emanuel Ax hat uns tief bewegt. In gleicher Weise waren wir vom Dirigenten Bernard Haitink begeistert, wie er einerseits mit dem Pianisten und andererseits mit dem Orchester der Wiener Philharmoniker das Zusammenspiel suchte. Bedenkt man, dass beide Herren sich schon in hohen Jahren befinden, war die Leistung am Flügel und am Podium überragend. Vor allem die Aufführung der E-Dur Symphonie Bruckners verlangte dem Dirigenten Herrn Haitink alles ab. Mit unendlicher Ruhe und Gelassenheit wurden das Orchester und die einzelnen Solisten von ihm zur Höchstleistung angespornt. Wir waren von dem Dargebotenen tief bewegt, ja gerührt. Wenn man beide älteren Herren erlebt hat mit welchem Impetus sie die Vorstellung den Zuhörern dargeboten haben, stellen sie für uns strahlende Vorbilder dar. Man braucht keine Ängste zu haben, wenn man so älter werden darf.

Wir bedanken uns bei beiden Herren und den Wiener Philharmonikern für diesen grandiosen, musikalischen Vormittag.

Dr. Johannes Januschewsky, 5020 Salzburg