Beschäftigungsprogramm und Regeln für Bettler

Regeln braucht es zuhause, in der Schule, bei der Arbeit, ja überhaupt in der Gesellschaft. Auch Bettler brauchen Regeln, damit ein Miteinander weitergehen kann. Dies in Bezug auf körperliche Hygiene und ganz besonders das Benehmen betreffend. Wir dürfen diese Menschen nicht dem Zufall überlassen und müssen ihnen konkrete Bedingungen stellen. Am besten wäre es aber, sie würden anstatt zu betteln zu einem Beschäftigungsprojekt obligatorisch angehalten werden, denn dann gäbe es für sie einen strukturierten Tagesablauf und die Chance, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Finanziert werden könnte dies durch neue Tourismusabgaben (fünf Euro pro Person und Nacht). Langfristig spart das Kosten, denn Übernachten und Betteln im Freien verursachen immer wieder Noteinsätze.







Sarah Claire Pirijok-Hälg, 5020 Salzburg