Beschleunigung der Westbahnstrecke

Die Grünen wollen ja alle Flugstrecken einstellen, die mit der Bahn in weniger als drei Stunden bewältigbar sind. Dazu zählt angeblich auch die Strecke Salzburg-Wien. Wenn ich bei den ÖBB die Strecke Salzburg-Hauptbahnhof nach Wien-Flughafen wähle, wird mir kein Zug unter drei Stunden und zwölf Minuten

angeboten.

Kein Wunder: Wenn man nach Salzburg fährt, ist man zwar von Wien bis Wels ziemlich flott unterwegs, allerdings mutiert dann die Fahrt durchs Salzburger Alpenvorland zu einer beschaulichen Reise mit dem Bummelzug. Man möchte aussteigen und - übertrieben - neben dem Zug hergehend Blumen pflücken.

Ohne wesentliche Beschleunigung, und dazu zähle ich auch die Herstellung des Flachgautunnels, wird sich da nicht viel ändern. Der Tunnel soll ja schon in unglaublichen 20 Jahren (so um 2040) fertig sein.

Damit ist nicht nur etwas über das "rasche" Arbeitstempo der ÖBB ausgesagt, sondern auch über die Verhandlungsposition der Grünen, die den Zug wohl erst in 20 Jahren als Alternative zum Flug anbieten können.

Aber vielleicht missverstehe ich ja als Niederösterreicher manches, was da in Salzburg so vorgeht.



Gerhard Weidinger, 3423 Wördern