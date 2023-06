Beschränkungen ausweiten

Die Diskussion über eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Österreichs Straßen und Autobahnen läuft schon längere Zeit. Ich bin ein Befürworter, da ich mir selbst bereits Beschränkungen auferlegt habe und eine erstaunliche Verbrauchsreduktion erzielt habe. 5,5 Liter auf 100 km ist ein sehr guter Wert für einen PKW mit 120 PS (ausgelitert, nicht nach Verbrauchsanzeige, gerechnet über das ganze Jahr) und der Zeitverlust ist vernachlässigbar. Was an der Diskussion stört, ist, dass der Schwerverkehr keinen Beitrag leistet, da er durch die Temporeduktion nicht betroffen ist. Der Anteil der Abgase, die von den LKWs stammen ist aber ein beträchtlicher. Die Wirtschaftskammer würde bei Beschränkungen den Teufel an die Wand malen.

Peter Kirchberger, 3350 Haag