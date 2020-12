Beschränkungen mit zweierlei Maß

Völliges Unverständnis! Wenn sich Hunderte von Leuten zu einer Demo treffen, ohne sich an Ausgangsbeschränkungen, Abstände oder Maskenpflicht zu halten, dann schaut die Polizei nur zu, beobachtet und wirkt "deeskalierend". Aber egal, weil diese Personen halten sich wahrscheinlich den Rest des Tages ganz strikt an die Vorgaben der Bundesregierung. Aber jetzt kommt's. Zu Silvester, wenn sich ein paar Personen im Freien treffen wollen, um den Jahreswechsel zu feiern, dann tritt die Polizei massiv auf, um streng zu kontrollieren! Ich hoffe nur, sie haben einen Panzerwagen mit, damit sie die Zigtausenden Euro, die sie einkassieren, auch sicher abtransportieren können.

Liebe Polizistinnen und Polizisten. Die Kritik richtet sich nicht an euch, sondern an diejenigen, die in dieser Zeit zu Hause im Warmen sitzen und nur auf ihre Einschaltquoten schauen.



Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen