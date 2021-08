Zum Leitartikel von Manfred Perterer "Von Flüchtlingsströmen freikaufen währt nicht" (SN v. 7. 8.):

Selten liest oder hört man in den Medien, dass der Blick, der sich nur auf Flüchtlinge richtet, zu kurz greift, sondern dass vor allem die Fluchtursachen wie Krieg, Gewalt, Klimaveränderung, Hunger, wie Sie schreiben, in den Blick genommen und beseitigt werden müssen, damit die Menschen nicht mehr aus ihren Ländern flüchten müssen. Stattdessen wird zur Abwehr von Flüchtlingen Militär an die Grenze gestellt und Präsident Erdoğan dafür bezahlt, dass er uns die Flüchtlinge vom Leib hält.

Wenn man noch die Waffentransporte in kriegsführende Länder einbezieht, mit denen auch Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, gut verdienen, entsteht der Eindruck einer nicht zu überbietenden Absurdität!

Die Notwendigkeit der Beseitigung der Fluchtursachen sollte in der öffentlichen Debatte viel mehr präsent sein. Ihr Artikel leistet einen Beitrag dazu.

Lore Brandl-Berger, 1130 Wien