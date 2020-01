Besitzer und Nicht-Besitzer - Schwarz-Weiß-Malerei

Zum Leserbrief "Drängende Frage, haben Sie Besitz?" vom 3. 1. 2020 im SN-Lokalteil:

Ich habe zwar den bezugnehmenden Artikel nicht gelesen, aber ich frage mich, wozu der Leserbriefschreiber seinen Beruf zum Namen hinzufügt. Herr Schnöll ist also Lehrer. Will er damit zum Ausdruck bringen, dass seine Ansicht daher besonders viel wert oder richtiger ist als andere, weil er ja Lehrer ist?

Im Leserbrief stellt er den Menschen, die kein Haus, Wohnung oder Grundstück besitzen, die Besitzenden als von Gier getriebene gegenüber, die Mieter sind die Lehensnehmer und Sklaven, die Vermieter die Lehensgeber und Herren . . . Wie bitte? Da fühlt man sich ja in tiefste Ostblockzeiten zurückversetzt.

Und so jemand wird auf Kinder losgelassen? Klassenkampf im Klassenzimmer? Gerade bei einem Lehrer würde man die Fähigkeit zu differenziertem Denken voraussetzen. Hat der Herr Lehrer keine Wohnung, kein Haus? Hat er eine Zusatzversicherung? Ein gutes Auto? Aufgrund seines Gehalts könnte er sich sicher was leisten.

Ich besitze ein Haus. Alt, renovierungsbedürftig, ich habe genügend Steuern bezahlt, auch mein Erspartes wird ausreichend versteuert. So ausreichend, dass es immer weniger wird. Ich war zuletzt vor sieben Jahren auf Urlaub, ich stecke mein schon versteuertes Gehalt in mein Haus und in meinen Garten, und wenn ich dann einmal fahre, treffe ich fast nur auf Leute, die ihr gesamtes Geld für Urlaube etc. ausgeben. Die sind bis zu sieben Mal im Jahr unterwegs (natürlich nur umweltfreundlich), aber nicht nur in Europa, auch Afrika, Asien . . . Sie besitzen nichts, sie wollen nichts besitzen, sie sind lieber ungebunden und frei, denn Besitz belastet . . . sie wollen nur genießen. Aber die lässt man außen vor! Die Besitzer sind eigentlich die Dummen, jedesmal wenn der Eigentümer wechselt, muss für ein und dasselbe Objekt wiederum ein erklecklicher Anteil an Steuern bezahlt werden. Und weshalb verfallen denn so viele Häuser? Weil die "gierigen" Besitzer sich eine Renovierung nicht leisten können.

Ich habe mit meinem Haus auch einen Mieter mit übernommen, der 30 Jahre lang nichts bezahlt hat, meist hat er auch nicht gearbeitet, obwohl er es hätte können, und er leistet sich ein Auto und ein Motorrad, seit über zwei Jahren zahlt er nun schon keine Betriebskosten, die zahle ich mit meiner Rente, da die Leitungen nicht getrennt sind. Aber man kann ihn nicht so einfach kündigen. Und ich soll jetzt ein Sklaventreiber sein?

Es ist sicher nicht die Tatsache, dass viele Menschen in Österreich Wohnung, Haus und Garten besitzen, die zur Zweiklassengesellschaft führt. Und was heißt überhaupt "Zweiklassengesellschaft"? Als ob es nur Schwarz und Weiß gäbe.

Dr. A. Wassermann

8043 Graz

Quelle: SN