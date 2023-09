Aller Nörgelei, Schlechtmacherei, Kritik und allem Rumgemeckere an unserem Gesundheitssystem zum Trotz: Frau bekommt eine Überweisung für ein Knieröntgen: Hinweis vom Hausarzt, es sei dazu keine Anmeldung und kein Termin nötig. Echt jetzt? Versuch, am 21. 9. am Nachmittag dieses Röntgen im Institut D. durchführen zu lassen - ohne vorhergehendes Telefonat und ohne Termin. Von der Einfahrt in die Garage, der Anmeldung, dem Aufruf der Assistentin, Durchführung des Röntgen, bis zur Ausfahrt aus der Garage vergehen knappe 15 Minuten. Nach weiteren eineinhalb Stunden ist der Befund im E-Mail-Fach. Und der gesamte Vorgang kostenfrei. Besser geht einfach nicht.





Gerti Loschin, 5020 Salzburg