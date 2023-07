Besser einfach an Tempolimit halten

Im Brief an die SN "Radarkontrollen verärgern" vom 19. Juli beschwert sich Herr Zander, dass Autofahrer/-innen nicht vor Radarkontrollen gewarnt werden (wie das etwa laut Herrn Zander in Spanien der Fall sein sollte).

Herr Zander, welchen Sinn haben dann Radarkontrollen überhaupt noch, wenn vorher davor gewarnt wird? Das wäre etwa so, als würde man Buspassagiere informieren, wann und in welchen Bussen Fahrscheinkontrollen durchgeführt werden. Oder man könnte preisgeben, in welchen Geschäften zu welcher Zeit Detektive als Schutz vor Diebstahl eingesetzt werden würden.

Ich bin der Meinung, dass es noch viel mehr (möglichst nicht sichtbare) Radarkontrollen geben sollte, am liebsten ohne Vorwarnungen, die in manchen Radiosendern die Raser (ja, meist sind sie männlich) ermutigen, sich nicht an Gesetze zu halten.

Als Wertschätzung gegenüber der Natur, als Wertschätzung gegenüber Lärmgeplagten, als Wertschätzung gegenüber jenen Personen, die Sicherheit schätzen und als Wertschätzung gegenüber allen, die sich an Gesetze halten.

Michael Schimpl, 5020 Salzburg