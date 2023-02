Besser geht's in Eugendorf mit Bahn- und Busanbindung

Es geht nicht nur darum dass, sondern wie Busse fahren. Ohne Busanzahl und Zeitgerüst zu verändern, könnten neben den Mondseer auch die Straßwalchener Busse über das Ortszentrum (z. B. Schulen) fahren. 7000 Eugendorfer Bürger, davon ca. 70% Pendler mit ca. 500 Schülern hätten bessere Verbindungen für ihre täglichen Wege. Es ergäbe sich ein 15-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Eugenbach (gibt es nicht!) und Pebering (Fuß- und Radwegunterführung fehlt) entlang der gesamten Hauptachse der Gemeinde nach Salzburg. Alle weiteren Busachsen im 30-Min.-Takt in Richtung Obertrum, Straßwalchen, Mondsee und Hallwang könnten auch nach Plainfeld und Koppl ergänzt werden. Es fehlt nur eine Fuß- und Radwegunterführung in Pebering an der B 1 und eine Haltstelleneinrichtung an der Obertrumer Landesstraße auf Höhe des bestehenden Fußgängerdurchlasses unter der Landesstraße. Pendlern und Schülern nicht nur aus dem Nordast der Gemeinde Eugendorf wäre bei jedem Wind und Wetter geholfen, um geschützt die Schulen und Arbeitsplätze auch im Ort zu erreichen.

Würde die Schwaighofen-Linie nicht nur zwischen Gemeindegrenze und Kirchenstraße (Sparmarkt) pendeln und in der Früh einmal direkt nach Salzburg, sondern über die Schulen zur Bahnhaltestelle fahren, könnte es mit den Bussen aus Plainfeld einen 30-Minuten-Takt zwischen Koppl/Sperrbrücke, Plainfeld und Eugendorf/Bahnhaltestelle geben, der durch einen weiteren 30-Minuten-Takt zwischen Eugendorf/Bahnhaltestelle zum Wangerweg bzw. nach Kalham zu einem 15-Minuten-Takt ab der Bahnhaltestelle ins Dorfzentrum angeboten werden kann.

Im Ort gäbe es Anschlüsse in und aus allen Richtungen. Selbstverständlich wären auch von Plainfeld/Ortsmitte nach Thalgau zwei Fahrten pro Stunde möglich, wenn eine Gesamtbetrachtung versucht und nicht an den Gemeindegrenzen umgedreht würde. Eine Verbesserung der Bahnhofszufahrt Eugendorf wäre für sogenannte Sprinterbusse notwendig.

Kein Schülerverkehrsproblem mehr und ein attraktiver Bus für alle aus allen Ortsteilen auch ins Zentrum und zu den Schulen wäre mit einer besseren Funktionalität und Integration der Bahnhaltestelle ein anstrebenswertes Ziel.

Wenn das S-Bahn-Netz mit S-Link so entsteht, wie es 1998 geplant war, dann passt alles perfekt zusammen und bringt einen großen Mehrwert, nicht nur für Eugendorf. Es gäbe für LR Schnöll in Eugendorf viel zu tun, um den ÖPNV auch auf der S 2 zu attraktivieren und mit dem S-Link zu verknüpfen. Wir warten darauf seit 20 Jahren! Wer, wenn nicht er kann heute eine kundengerechte S 2 machen und 7000 Einwohner der S-Bahn näher bringen? Von der Politik erwarten wir uns weder Demut noch Gnade gegenüber den ÖBB, sondern eine eindeutige Bestellung hinsichtlich Infrastruktur und Betrieb der Züge, damit eine Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Land Salzburg aus 1998 endlich umgesetzt wird. Wenn man die Landtagssitzungen im Internet verfolgt, dann ist er dabei sicher nicht alleine.



Mag. Georg Fuchshuber, 5301 Eugendorf