Bessere Argumente für eine bessere Zukunft

Vielen Dank den SN und im Speziellen Sylvia Wörgetter für die gründliche und überparteiliche Berichterstattung ("Klimaschutz ist weder rechts noch links", SN, 28. Juni) zu den letzten Attacken populistischer Politiker gegen das geplante EU-Renaturierungsgesetz, das nun höchstwahrscheinlich nicht mehr verwirklicht werden kann, und zwar nicht nur zum Schaden unserer aller Zukunft, sondern im Speziellen auch zum Schaden der zukünftigen Landwirtschaft in Europa. Denn auch wenn es leider Politiker gibt, die, um wiedergewählt zu werden, ihren Wählerinnen Sand in die Augen streuen, so weiß man längst, dass die meisten Landwirtschaften renaturierend reformiert werden müssen, wenn diese nicht nur ihr eigenes Überleben, sondern das der Menschheit verbessern wollen.

Zwar gibt es sogar Stimmen aus den vernünftigen liberalen Parteien, die das verstehen und die entsprechende Reformen unterstützen, aber leider gibt es eben noch viel zu viele Populisten, die nur ihr Eigenwohl und zu wenig das Allgemeinwohl vertreten. Besonders enttäuschend empfinde ich das Verhalten der europäischen "Volksparteien", von denen man eigentlich mehr christlich-soziale Motive und mehr Engagement für die Schöpfung erwarten könnte. Wir brauchen ehrliche politische Vertreter in der EU, die sich vorausschauender und mutiger für unsere Zukunft einsetzen und die die Arbeit nicht scheuen, sich auf den Grundlagen der Wissenschaft und der Gewissenhaftigkeit mit besseren Argumenten für eine bessere Zukunft zu engagieren.

Dr. Rupert Biedrawa, 5161 Elixhausen