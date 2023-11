Der Abstimmungstag zum S-Link am 26. November nähert sich mit Riesenschritten und dementsprechend sind auch die Befürworter und Gegner unterwegs und versuchen, die Menschen noch schnell auf ihre Seiten zu bringen. Das beste, was ich in diesem Zusammenhang gelesen habe, ist das, was Frau Hera Lind fragt: "Warum nicht bestehende Öffis in optimalem Takt gratis anbieten?" Für die drei Milliarden - mindestens, aber höchstwahrscheinlich viele mehr -, die da in den Salzburger Seeton unnötig vergraben und versenkt werden, könnten die Salzburger und Salzburgerinnen die nächsten Jahrzehnte gratis schön mit den Öffis fahren.

Danke Frau Lin(k)d für Ihre gute Idee!

Josef Blank, 5061 Elsbethen