Bestehendes Öffi-Angebot ordentlich anbieten

Hochsommer, Fahrt mit der S-Bahn. Außentemperatur ca. 28 bis 30 Grad. Die Klimaanlage in der S-Bahn läuft, aber viel zu schwach bei diesen Temperaturen und einem zu 70% ausgelasteten Abteil. Man sitzt schwitzend unter vielen Leidgenossen. Soll ich vom Auto zum öffentlichen Verkehr umsteigen oder nicht? Wenn ich davon ausgehen muss, dass ich im Sommer in der Früh bereits verschwitzt ins Büro komme, dann: Öffis, nein Danke.

Warum die Politiker immer noch glauben, es müsse ein millionenteurer S-Link sein, anstatt das bestehende Angebot ordentlich anzubieten, ist mir ein Rätsel. Günstige Ticketpreise, eine gut funktionierende Klimaanlage im Sommer, hohe Intervall-Taktung, sehr gute Verbindungen quer durch die Stadt. Dazu P&R-Plätze in Nord und Süd. Parallel dazu eine City-Maut für Autofahrer und höhere Parkpreise - mehr braucht es nicht, zahlreiche andere Städte haben dies bereits erfolgreich umgesetzt.

Es geht darum, den Verkehrsstau und die Luftqualität der Stadt-Salzburger zu verbessern, nicht nur um Leuten aus dem Zentralraum eine möglichst bequeme Ausstiegsstelle am Mozartsteg zu bieten. Denen ist es durchaus zuzumuten, am P&R zu parken und in einen gut getakteten Bus in die Innenstadt umzusteigen.

Solange man von Salzburg-Nord nach Liefering mit dem Auto zehn Minuten über die Autobahn braucht und mit dem Bus 45 Minuten, hilft auch ein S-Link nichts. Es wäre besser, die Millionen in das gesamte Netz zu stecken anstatt in eine einzelne Strecke von Nord nach Süd.





Alex Bacher, 5020 Salzburg