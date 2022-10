Besuch im Bluntautal

Wir haben am Sonntag, den 23. 10. einen Ausflug in das wunderschöne Bluntautal gemacht und sind sehr überrascht worden: Gleich beim Parkplatz die erste Überraschung: Die bisherigen, sehr netten Parkplatzwärter, mit denen jeder gerne ein paar nette Worte geplaudert hat, wurden durch unsympathische, leblose, graue Kästen ersetzt - man sagt dazu Parkscheinautomaten. Diese sind so kompliziert zu bedienen, dass sich vor uns eine beachtliche Schlange Zahlender mit ratlosen Gesichtern und Schulterzucken gebildet hatte! Juhu, nach ca. 15 sinnlos vergeudeter Minuten waren wir an der Reihe - konnten es natürlich auch nicht und selbst jüngere Leute, die mit der Technik bekanntlich aufwachsen, taten sich schwer - aber geschafft.

Die zweite Überraschung: Es gibt nur mehr Tagestickets? Bitte, was ist das für ein Nonsens! Ich bin verpflichtet, für einen ganzen Tag Parkgebühr zu entrichten, wenn ich einen gemütlichen Spaziergang von zwei Stunden machen möchte! Das ist ein Affront jedem Besucher gegenüber. Die dritte Überraschung: Sieben Euro - das ist Abzocke hoch drei! Bitte, wie rechtfertigen Sie diesen Preis? Hat mit Energiekrise oder Corona oder allgemeiner Teuerung absolut nichts zu tun! Ganz im Gegenteil: Wenn Parkwächter, die Autofahrer auf Parkplätze hingewiesen haben, durch

Blechtrottel ersetzt werden, müssen die Preise sinken - wird Ihnen jeder Betriebswirt bestätigen; wozu ein Bürger, der noch mit seinem Hirn denkt, einen solchen gar nicht braucht - so was nennt man Hausverstand - und diesen gibt es nicht nur bei Billa. Die vierte Überraschung: Unzählige Radfahrer und Mountainbiker verderben den Spaziergang - rücksichtslos fahren sie viel zu schnell auf unerlaubten Wegen nach dem Motto: Alte gehts weg - jetzt kommen wir! Und diese Rüpel brauchen nichts zu bezahlen! Die fünfte Überraschung: Am Parkplatz vor dem Bärenwirt standen unzählige Autos ohne Parkpickerl! Sie werden verstehen, dass wir uns dabei "verarscht" vorgekommen sind. Herr Harlander, wir sind aus der Stadt Salzburg ja auch einiges gewohnt, aber solche bodenlosen Frechheiten gibt es bei uns nicht!

Wir werden weder das Bluntautal, noch das Bad noch sonstige Einrichtungen Ihrer Gemeinde besuchen und hoffen sehr, dass auch Sie ersetzt werden - am besten durch einen Automaten.



Monika Linzner, 5020 Salzburg