Besuche in Seniorenheimen

Sehr geehrte Frau Brawisch-Resch! Vielen Dank für Ihre Schilderung Ihrer Erlebnisse (SN-Lokalteil vom 14. 1. 2021). Sie sprechen allen Angehörigen, welche Familienmitglieder in Seniorenheimen haben, aus der Seele. Gemeinsam mussten wir und müssen wir noch immer alle Beschränkungen und Verbote seit dem 16. März tragen. Wobei sich der Sinn mancher Verordnungen nicht erschließt. Warum darf ich mit einem negativen Coronatest meine Angehörigen nicht zwei Mal hintereinander besuchen? An dem Tag, an dem der Test ausgestellt wurde, und am nächsten Tag. Warum nur ein Mal? Sicherer geht es wohl nicht mehr! Warum kann mir niemand sagen, wie es weitergeht? Meine Mutter hatte bereits eine leichte Form von Corona, wurde auch schon geimpft, auch ich werde geimpft werden. Kann ich dann ohne Einschränkungen wieder meine Mutter im Seniorenheim besuchen?

Ich verstehe natürlich, dass die Träger von Seniorenheimen eine große Verantwortung gegenüber Bewohnern und Angestellten haben. Es ist mir auch klar, sollten viele Bewohner infiziert sein, dass für das Personal die Pflege kaum zu bewerkstelligen ist. Jedoch darf man die menschliche Komponente der Bewohner nicht aus den Augen verlieren. Menschen können nicht nur an Corona sterben, sondern auch an Vereinsamung.



Hannelore Matokanovic-Gumpold, 5440 Golling