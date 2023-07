Besucherfalle Kommunalfriedhof

In diesen heißen Tagen den Salzburger Kommunalfriedhof bis 21 Uhr offen zu halten, ist sinnvoll. Man gießt die Gräber besser am Abend, und noch um halb neun muss man auf eine freie Kanne warten. Der Sperrtermin 21 Uhr steht klar und deutlich am Eingangstor und kann auch gegoogelt werden.

Am Samstag, 15. Juli, saß - oder besser: stand - ein Dutzend Friedhofsbesucher in der Falle. Beim Eingang Westparkplatz (Berchtesgadener Straße) wurde vom zuständigen Wachdienst um 20.45 Uhr (oder sogar früher) das Tor geschlossen, und binnen fünf Minuten fanden sich genau zwölf Frauen und Männer, darunter Ortsunkundige, vor dem Westtor eingesperrt. Einige hatten ihre Handys im Auto gelassen, das in nächster Nähe stand, aber eben nicht erreichbar war. Mehrere Anrufe bei der Notrufnummer des ÖWD in Wien blieben letztendlich erfolglos.

Natürlich gibt es nach Durchquerung des Friedhofs für Kenner einen "Notausgang", von dem aus man einen längeren Spaziergang bis zum Parkplatz antreten kann. Doch gerade auf einen Friedhof kommen auch viele alte und teilweise gehbehinderte Personen. An uneinhaltbar gewordene Verabredungen, zeitgebundene therapeutische Spritzen oder gar Schlimmeres (Schwächeanfall oder Ähnliches) darf man gar nicht denken.



Brigitte Sebald, 5020 Salzburg