Beteiligungsmodell für Gaisbergbahn

Mit Begeisterung habe ich den Bericht über die Diplomarbeiten der HTL-Schüler zur Gaisbergbahn verfolgt und gelesen. Ich finde es super, wenn sich in diesem Fall Schüler mit ihren Lehrern so engagiert für etwas wirklich sinnvolles einsetzen. Chapeau!

Um hier etwas Bewegung und in die Praxis umzusetzen, wird es allerdings Taten und Ideen für die Verwirklichung brauchen, damit die Herren Politiker auf "diesen Zug" aufspringen. Am besten einen Einsatz einer unabhängigen "Task Force" im ständigen Austausch mit allen Seiten.

Meine spontane Idee dazu wäre folgende: Warum sollten nicht alle Salzburger/-innen am Projekt beteiligt sein, z. B. in Form von Gaisberg- (unser Hausberg) Aktien mit einer Beteiligungsmöglichkeit bis zu 1000 Euro? Im Gegenzug werden Gewinne zum Teil ausgeschüttet, auch in Form von kostenlosen Beförderungsgutscheinen etc.

Wenn sich bei der aktuellen Einwohnerzahl von knapp 550.000 (Stadt und Land) z. B. nur 1/3 der Salzburger/-innen beteiligen würden - und davon wäre ich überzeugt -, könnte so schon die Bahn (teilweise) finanziert werden. Förderungen der EU und Beteiligung von Stadt und Land Salzburg noch gar nicht einberechnet.

Es gibt dazu sicher noch hunderte sinnvolle Ideen - bitte umsetzen und alle an den runden Tisch!



Werner Schabauer, 5111 Bürmoos