Beton statt Begrünung, Verkehr statt Beruhigung

Es ist so traurig, man hat das Gefühl, die Klimahitze hat in der Politik jede Vernunft weggeschmolzen. Begrünter Dom? Dafür ein neu zubetonierter Kajetanerplatz. Vergrößerung der Mönchsberggarage und Vermehrung des Verkehrs im Grünlandgürtel statt Parkgaragen am Stadtrand und Shuttlebusse in kurzem Intervall mit Verbot für ausländische Kennzeichen in der Stadt.

In einer Kleinstadt, die zu Fuß in einer guten halben Stunde durchquert werden kann, mit dem Rad in 15 Minuten, eine U-Bahn, statt Maßnahmen wie Stadtrandgaragen und Shuttle?

Warum geht es in anderen Städten, den Verkehr nach außen zu verlagern und die Stadt zu beruhigen? Ist es der Politik egal, dass wir eine lebenswerte Stadt genießen? Sind die Bewohner/-innen so viel weniger wert als der Tourist,

der ohnehin Zeit hat zu Fuß oder mit Shuttle in die Stadt zu kommen.

Schon schade, dass man in anderen Städten staunt, welch gute Ideen verwirklicht wurden. Warum bei uns nicht?

Barbara Lea Schubert, 5020 Salzburg