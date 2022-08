Betongold im Salzkammergut

Die ORF-Sendung "Am Schauplatz" am 11. August hat einmal mehr aufgezeigt, was jeder Bewohner und Liebhaber des Salzkammerguts seit Jahren beobachten kann: Wer mit offenen Augen und offenem Herzen durch unser Natur- und Kulturjuwel wandert, muss hilflos zusehen, wie die Gier von Investoren, Gemeinden und Tourismus Grün in Grau und historische Architektur in Geldmaschinen aus Beton und Glas verwandelt. Natürlich, es gibt rühmliche Ausnahmen, leider verschwindend wenige.

Die Sendung "Am Schauplatz" hebt immer wieder einzelne dieser Projekte hervor, wobei sie mittlerweile an fast allen schönen, lebenswerten Plätzen ins Auge fallen. Nicht nur, dass in Zeiten der immer näher rückenden Naturkatastrophen weiterhin munter zubetoniert wird, diese Projekte dienen auch ausschließlich der oberen Gesellschaftsschicht, denn der Durchschnittsverdiener kann sich weder diese Wohnungen noch diese Hotelaufenthalte leisten.

Soll unser so lebenswertes Salzkammergut zu einem Ghetto der Reichen verkommen? Die Kluft zwischen Betongold-Visionären und Verfechtern des Rechts auf ein lebenswertes Dasein im Einklang mit Natur und Kultur hat sich längst aufgetan!



Christa Katharina Dallinger, 4820 Bad Ischl