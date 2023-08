Betonierungsraupe Nimmersatt

Diese symbolisiert treffend Attitüde und Raffgier der Profiteure in Österreichs Immobilienlandschaft. Abschaffung des Amtsgeheimnisses und Einführung des Informations-freiheitsgesetzes würden Mauschelei und nebulose Machenschaften merklich erschweren. Nicht nur Landespolitiker und Bürgermeister sollten sich an die Nase fassen. Immer mehr Zeitgenossen neigen zu Immobilienrausch, Sorglosigkeit und Realitätsverweigerung, haben in mehrerlei Hinsicht das Augenmaß verloren, verharmlosen oder negieren desaströse, selbst fatale Folgeerscheinungen des exorbitanten Flächenfraßes. Der schier unglaubliche Betonierungs- und Asphaltierungswahn knöpft der Natur rigoros Acker- und Wiesenflächen im Minutentakt ab, zerstört unwiederbringlich die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Einkaufszentren, Lebensmittelmärkte, Umwidmungen für Industrie- und Gewerbeflächen, sowie Straßenbauten ohne Ende. Zudem Ausverkauf der Heimat - Chaletdörfer und fingierte Wohnsitze von Ausländern allüberall.

Nachhaltige Bodennutzung hieße radikale Eindämmung der Bodenversiegelung von bisher 20 auf zwei Fußballfelder pro Tag. Dafür Nutzungsanreize auf geschätzte 40.000 Hektar (ca. 55.000 Fußballfelder!) Leerstandsflächen. Mutter Erde, das ist kein zufälliger Terminus. "Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst!"(Frederic Albert Fallou) Höchste Zeit, skrupellosen Investoren und Immobilienhaien "den Boden zu entziehen."





Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl