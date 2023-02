Es ist seit Jahren bekannt, dass sich der langjährige Bürgermeister von Berndorf Josef Guggenberger für die Betreuung der Kleinstkinder innerhalb der Familie einsetzt. Mit Zustimmung aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen hat die Gemeinde Berndorf unter seiner Führung ein Modell beschlossen, das die innerfamiliäre Betreuung der Kinder in gleicher Weise fördert wie die Betreuung in einer öffentlichen Betreuungseinrichtung. Alle Fraktionen teilten also damals die Auffassung des Bürgermeisters, dass die Betreuung der Kleinstkinder innerhalb der Familie für diese höherwertig ist als die außerfamiliäre. Ich kann mir - aus eigener familiärer Erfahrung mit drei Kindern und sieben Enkelkindern kaum vorstellen, dass Psychologen diese Auffassung nicht teilen.

Wenn nun eine Partei wie die FPÖ diese Überzeugung ebenfalls teilt, muss das offenbar von vornherein schlecht und daher abzulehnen sein. Und Altbürgermeister Guggenberger darf daher nicht mit Mandataren dieser Partei auftreten, wenn es um dieses Thema geht! Weit haben wir's mit der angeblichen Unabhängigkeit der Medien gebracht!





Dr. Gerhard F. Huber, 5020 Salzburg