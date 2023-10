Betreuung von Kleinkindern besser als behauptet

Wer den aktuellen Bericht "Kinderbetreuung im Land Salzburg" der Salzburger Landeregierung (https://www.salzburg.gv.at/statistik_/Documents/Publikationen%20Statistik/statistik-Kinderbetreuung_2022_23.pdf) genau liest, wird sehen, dass die Betreuungsquoten der unter Dreijährigen besser sind, als von der AK dargestellt. Die AK ignoriert die nicht-institutionelle Betreuung durch Tageseltern, die lt. Bericht (Seite 9) in allen Altersgruppen 776 Kinder betreuen.

Diese Art der Kinderbetreuung ist im Salzburger Kinderbildungs- und betreuungsgesetz gesetzlich geregelt und wird auch gefördert. Unter Einbeziehung der Tageseltern werden lt. Bericht (Seite 6) 29,4% aller unter Dreijährigen betreut. Das zweite Faktum, das bei den unter Dreijährigen gerne ignoriert wird, ist, dass der Großteil der Eltern im ersten Lebensjahr des Kindes die Elternkarenz in Anspruch nimmt und die Kinder selbst zuhause betreut. Nur 1,7% der unter Einjährigen werden lt. Bericht (Seite 6) in nicht-institutionellen und institutionellen Einrichtungen betreut.

Betrachtet man anschließend nur die Altersgruppe der Ein- bis unter Dreijährigen, so erreicht Salzburg lt. Bericht (Seite 7) eine Quote von 42,5% an betreuten Kindern. Gleichzeitig zeigt der Bericht auf Seite 9, dass in den institutionellen Einrichtungen für unter Dreijährige (Kleinkindgruppen, Alterserweiterte Gruppen) im gesamten Bundesland noch 359 Plätze frei waren.

Dipl.-Ing. Peter Mittendorfer, 5020 Salzburg