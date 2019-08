Betroffene haben keine starke Lobby

Zornesfalten wegen Verzicht auf Barrierefreiheit des Landes Salzburg (Titelseite Freitagausgabe vom 2. 8. 2019): Seit fast zehn Jahren darf ich die Welt aus dem Rollstuhl betrachten. Ich war schon vorher der Meinung, sensibel für Bedürfnisse von Randexistenzen zu sein und etwas Ahnung zu haben - die Realität ist dann doch noch ein ganzes Stück härter.

Doch zum Thema: Welch eine verheerende Symbolwirkung von führenden Politikern des Landes! Wohl ausgeklammert, dass sie morgen schon zu den Betroffenen zählen könnten. Dass sie gern von einer befreundeten Person im Rollstuhl Besuch haben würden. Dass sie schon nach einer kleinen OP nicht mehr die Toilette selbstständig aufsuchen könnten usw. Und der Hausverstand sagt auch, dass die Errichtung einer Mauer zwischen WC und Bad keine Ersparnis sein kann, um beim angeführten Argument im Artikel zu bleiben.

Leider gibt es keine starke Lobby für "Behinderte", die in Zeiten von "America first" mehr denn notwendig wäre.

Apropos kritisiertes Amerika, in Sachen Barrierefreiheit ist es doch unumstritten Vorbild.



Günter Stratznig, 5602 Wagrain