Betrug über WhatsApp

Zu den Berichten von Betrugsopfern im Lokalteil in den SN am 8. 10. habe ich mir folgende Gedanken gemacht: Ich lobe mir die "altmodische" Art, Rechnungen zu bezahlen. Mein Handy habe ich dazu noch nie gebraucht. Wenn ich einen Sohn/eine Tochter hätte, der/die sich auf die beschriebene Art Geld von mir "ausleihen" möchte, würde ich sagen: "Liebes Kind, geh´ zu deiner Bankfiliale und erledige Deine Geldgeschäfte an Ort und Stelle." Wenn ich mir bei einem Versandhaus etwas bestelle, ist auf der Rechnung die Bankverbindung ersichtlich und ich habe in der Regel zehn Tage Zeit, den Rechnungsbetrag einzuzahlen. In den Bankfilialen gibt es - höre und staune - Automaten, wo man jederzeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten, Überweisungen tätigen kann. Einen Elternteil damit zu behelligen und unter Zeitdruck zu setzen, ist daher mehr als fragwürdig und sollte endlich zu größerer Vorsicht führen. Ist man auf so einen Betrug hereingefallen, bleibt die bittere Erkenntnis, dass das Geld weg ist. Die ebenso bittere Erkenntnis ist aber die Tatsache, den Betrügern einen guten Dienst erwiesen und die Kriminalität unterstützt zu haben.



Brigitte Achberger, 5081 Anif