Betrugsmaschen stärker präsent machen

Fast schon täglich lesen wir davon, dass Österreichweit vor allem ältere Leute um ihr Geld und Wertgegenstände gebracht werden.

Natürlich ist es wichtig, dass das in den Printmedien gebracht wird. Was mir fehlt, ist eine entsprechende Präsenz im Fernsehen und das vor allem in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Die Reform im ORF sollte nicht damit enden, dass wir jetzt eine "Haushaltsabgabe" bekommen, sondern Themen, die den sogenannten normalen Zuseher betreffen, wieder mehr im Programm auftauchen. Zum oben genannten Thema genügt es nicht, einmal eine Doku zu machen, sondern hier muss regelmäßig was passieren, mit nachgestellten Anrufen, die zeigen, wie man darauf richtig reagiert und was man im Verwandten- und Bekanntenbereich präventiv machen kann. Und natürlich dann die neuen Tricks ständig aktualisieren, das ist sicher was für ALLE Zuseher. Es genügen ein paar Minuten, dafür permanent. Hier sollte man auf den ORF etwas mehr Druck machen, dass man sich mehr Gedanken zu diesem Thema macht.



Josef Kreiseder, 5221 Lochen