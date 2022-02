Betteln emanzipiert keine Minderheit

Zum Leserbrief "Das Kobenzl für Bettler öffnen" (SN vom 4. 2.): Der Vorschlag im Leserbrief von Herrn Stockinger, die Notreisenden im leer stehenden Hotel Kobenzl unterzubringen und ihnen als EU-Bürger ein Arbeitsverhältnis anzubieten, würde die Notreisenden nachhaltig aus der Not herausführen.

Das Ziel müsste doch sein, sie aus der Not in das Tun zu bringen, ihre realen Lebensumstände zu verbessern, anstatt sie durch Betteln in Dauerabhängigkeit zu halten.

Notreisende könnten ihr Leben eigenverantwortlich durch Arbeit gestalten, damit diese ethnische Minderheit endlich auf gleicher Augenhöhe steht und nicht am Boden mit ausgestreckter Hand vor uns knien muss. Anscheinend braucht man dramatische Armuts- und Opferbilder, um in unserer überreizten Wohlstandsgesellschaft für Solidarität zu stimulieren.

Durch Betteln emanzipiert man jedoch keine ethnische Minderheit.

Unser Sozialstaat bemüht sich, benachteiligte Jugendliche in Ausbildungsplätze zu bekommen, und anderseits versuchen wir die Roma von jeglicher Arbeit fernzuhalten.

Am Geld kann es nicht liegen, wenn der Steuerzahler 30.000 Euro pro Monat an den Eigentümer des Hotels ohne jede Gegenleistung zahlt. Mit diesem Geld könnten wir noch mehr Armutsgefährdete unterstützen.



Elisabeth Straßmayr, 5161 Elixhausen