Betteln mit Hunden einstellen

Ich war vor kurzem in Salzburg, um die weihnachtliche Stimmung in Ihrer schönen Stadt zu sehen. Dies wurde aber leider sehr getrübt durch die vielen Bettler an fast jeder Straßenecke. Und dann sieht man jetzt leider auch vermehrt Bettler, die Tiere dazu benutzen, mehr Geld zu bekommen!

Ich arbeite für einen Tierschutzverein, und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Tiere alle legal eingereist sind und nach den gegebenen Vorschriften geimpft worden sind und einen legal ausgestellten Pass haben.

Ich bitte Sie daher im Namen der Tiere, da einzugreifen und zu schauen, dass man diesen Menschen die Tiere wegnimmt.



Gerlinde Wimmer, Asociatia Helping Animals Romania HAR, 4020 Linz