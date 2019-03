Bettelverbotszonen ausweiten

Die handfesten Auseinandersetzungen zwischen Bettlern und einem Pater der Franziskaner haben in der Salzburger Bevölkerung zu Recht für Empörung gesorgt. Aus meiner Sicht besteht sehr wohl politischer Handlungsbedarf, und zwar sollten die Bettelverbotszonen ausgeweitet werden. Nicht nur in der Altstadt, sondern auch in der Neustadt im Bereich des Schlosses Mirabell wird man in Abständen von 100 Metern angebettelt, wobei bemerkenswert ist, dass sich mittlerweile selbst vor dem Eingang der Bank Austria und auch vor dem Eingang der BAWAG die "Bettlermafia" breit macht. Mir ist bewusst, dass es derzeit rechtlich nicht möglich ist, ein generelles Bettelverbot in unserer Stadt durchzusetzen. Aber meines Erachtens ist der neue Gemeinderat gefordert, das überbordende Bettelunwesen zumindest auf ein erträgliches Maß einzuschränken. Offen bleibt die Frage, warum Rumänien, das von der EU Unsummen an Förderungen erhält, nicht imstande ist, die zweifellos bedauernswerten "Notreisenden" selbst zu versorgen.







Herbert Stocker, 5020 Salzburg